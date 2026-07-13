Tomac, mesaj clar de la Cotroceni: „Anticipatele nu sunt pe agenda președintelui”

Consilierul prezidențial Eugen Tomac a declarat că organizarea de alegeri anticipate nu se numără printre variantele avute în vedere de președintele Nicușor Dan pentru rezolvarea actualului blocaj politic.
Precizarea lui Tomac vine în urma speculațiilor legate de un posibil scenariu al anticipatelor, generate de negocierile fără finalitate dintre partidele parlamentare.
Tomac a arătat că șeful statului rămâne interesat ca formațiunile politice să găsească un compromis care să facă posibilă formarea unui nou Executiv.
Tomac exclude viarianta anticipatelor
Potrivit lui Tomac, întâlnirea de luni de la Cotroceni a avut drept scop identificarea unei formule de guvernare acceptată de partidele proeuropene, și nu abordarea variantei anticipatelor.
„Președintele a invitat azi la Palatul Cotroceni liderii partidelor politice care nu pun sub semnul întrebării apartanența noastră la UE și atașamentul față de NATO pentru a discuta care este formula pe care liderii politice o văd cea mai potrivită pentru a ieșit din acest blocaj.
Președintele României e un lider politic rațional, înțelege perfect și foarte clar reținerile pe care le au partidele politice, însă momentul de față avem nevoie de mai multă acțiune în interesul cetățenilor români și mai puțină dezbatere politică, pentru că dincolo de calculele politice există deja efecte concrete pe plan economic.
Subliniez, Președintele nu va intra în jocuri politice și nu e cazul să insistăm pe o agendă îngustă împingând lucrurile spre dezbatere pentru aniticipate. Nu e pe agenda președintelui României organizarea de anticipate. Își dorește să găsim mai multă deschidere de la partidele politice pentru a genera o soluție pentru un guvern”, a afirmat Eugen Tomac la un post TV.
„Puțin mai mult curaj și o deschidere spre o soluție de compromis”
Consilierul prezidențial a susținut că, dacă liderii politici ar fi manifestat „puțin mai mult curaj și deschidere spre o soluție de compromis”, țara ar fi avut deja un guvern.
„Soluția propusă de președinte prin desemnarea mea a urmărit exact acest obiectiv. Această etapă a fost ratată. Speră ca liderii politici să dea dovadă de mai multă deschidere și să identifice o soluție de compromis”, a completat Tomac.
Declarația face trimitere la tentativa anterioară de desemnare a unei formule de compromis pentru funcția de premier, care nu a reușit să obțină susținerea necesară din partea partidelor parlamentare.
Tomac: „Președintele va continua dialogul cu partidele”
Întrebat până când este dispus președintele Nicușor Dan să mai aștepte un acord între partide, Tomac a spus că dialogul va continua.
„Președintele va continua acest dialog cu partidele politice. În joc este interesul național al României”, a conchis consilierul prezidențial.