Mesaj dur de la Cotroceni după atacurile hackerilor ruși. Nicușor Dan spune că România nu va tolera astfel de acțiuni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 16:03

România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse care au vizat state membre ale Uniunii Europene, aliați NATO și partenerii acestora, inclusiv țara noastră, a transmis, luni, președintele Nicușor Dan.

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