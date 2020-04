Spital nou la Brașov. Ministrul Sănătății a făcut ANUNȚUL

"Am discutat și despre viitoarele investiții, am discutat și cu personalul medical care a recapatat acea incredere, au in acest moment tot sprijinul de la Consiliul Judetean, au in acest moment tot sprijinul de la Primaria municipiului Brasov. Sper ca in perioada urmatoare, chiar daca mai avem un pic de urcat, sa trecem cu bine si sa ajungem la capatul acestui episod pandemic, cu putine victime si cu putine decese", a declarat Nelu Tataru.

Întrebat despre investiții noi în paturi ATI, la Brașov, ministrul Sănătății a explicat că totul ține de autoritățile locale, dar că se discută despre ridicarea unui spital județean aici.

"Tine de managementul local. Noi ca structura, pe spitale, putem accepta o propunere care vine de la Brasov. Se discuta si de un nou spital judetean care sa se faca in urmatoarea perioada. Suntem la inceput, voi reveni la Brasov pe aceasta tema, dupa ce trecem de acest episod pandemic", a declarat Nelu Tataru.