Referitor la solicitarea adresată DSU/IGSU de către Ministerul Educației cu privire la graficul de aprovizionare cu teste, prin răspunsul comunicat în această seară ni s-a adus la cunoștință faptul că „a fost recepționată cantitatea de 8.000.000 bucăți, rămânând de livrat doar 7.000.000 de bucăți, deoarece furnizorii DDS Diagnostic SRL si ISSOSOCIAL MEDIA SRL nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale”, a transmis joi seară Ministerul Educației.

„În răspunsul primit nu ni s-a comunicat data la care vor fi livrate cele 7.000.000 de teste. Ca atare, Ministerul Educației va solicita clarificări suplimentare cu privire la acest aspect.

Reiterăm faptul că Ministerul Educației nu are competențe/responsabilități în a se pronunța asupra unor date evaluate și stabilite de autoritatea ce are în atribuții desfășurarea procedurii de achiziție publică, respectiv contractarea și gestiunea bugetului aferent, neputându-se pronunța în niciun fel asupra unor aspecte care privesc firmele furnizoare, prețurile de achiziție sau alte detalii ce țin de organizarea licitației și nici asupra unor chestiuni ce țin de încheierea/executarea unor contracte în care Ministerul Educatiei nu are vreo calitate.

Atribuțiile și obligațiile Ministerului Educației, în calitate de autoritate de stat în domeniu, implică întreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, inclusiv desfășurarea activităților didactice cu respectarea condițiilor de siguranță sanitară stabilite în Hotărârile CNSU și în Ordinul comun nr. 5.338/2.015/2021 (cu modificările și completările ulterioare)”, se mai arată în informarea Ministerului Educației.

Reamintim că Sorin Cîmpeanu i-a solicitat direct lui Raed Arafat prezentarea unui grafic de livrare și asamblarea separată a teestelor după ce a anunțat că nu mai sunt teste în școli pentru săptămâna viitoare.

Ministrul Sorin Cîmpeanu a anunțat joi seară și numărul celor depistați pozitiv în a doua zi de testare din această săptămână.