Sorin Cîmpeanu: „Interesul major pentru redeschiderea școlilor se păstrează, păstrând o prundență maximă”

Sorin Cîmpeanu: „Interesul major pentru deschiderea scolilor se pastreaza, din perspectiva Ministerului. Va trebui facuta o analiza din punct de vedere sanitar. (…) Nu se schimba nimic fata de declaratia initiala. Pe 2 februarie vom analiza profesionist si responsabil. In functie de asta se va lua decizia. Mergem in continuare pe scenariile verde, galben si rosu. Am participat la o reuniune cu toti ministrii educatiei din Europa. E nevoie de prudenta maxima, care va fi manifestata constant. (…) Nu am competente sa ma pronunt la chestiuni ce tin de domeniul sanatatii. Interesul major pentru redeschiderea scolilor se pastreaza, pastrand o prundenta maxima. Teama si riscul nu pot fi eliminate total. Situatia este intr-o continua dinamica. (…) Este inbucurator ca avem cresteri semnificative privind dorinta de vaccinare a cadrelor didactice. Vom anunta datele actualizate inainte de 2 februarie.”