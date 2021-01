VIDEO Sorin Cîmpeanu, despre scăderea numărului de elevi de la 28 la 26 în clasă: Impactul este de peste 1.000 de clase. Discuțiile pe buget, deloc liniștite

„Mâine ar trebui să se încheie planurile de școlarizare. Din 29 septembrie au trecut aproape 4 luni. Nimeni nu a spus nimic. Se știa foarte bine ca numărul de elevi este 28 în clasă. Acum, cu o zi înainte, toată lumea a luat foc, pe bună dreptate. Dar știm de 3 luni ca avem 28 de elevi in clasă dar nu spune nimeni nimic pana cu o zi inainte. Mie nu mi se pare asta o modalitate de lucru conformă cu o bună guvernare. Cu o seară înainte era absolut imposibil să modfici metodologia, chiar dacă ai fi avut decizia de a modifica numărul de elevi. Stiți că dacă se pleacă de la 28 se ajunge la număr mare, mai ales in urban. Nu este o scuză, este doar o realitate”, a precizat ministrul, în cadrul Forumului Bunei Guvernări Locale în Educație.

Ministrul a anunțat că urmează să scrie ordinul de ministru privind o refacere a planurilor de școlarizare sau de prelungire a perioadei de corectare a metodologiei.

„Cred că atâta vreme cât această metodologie este asumată de un ministru al educației în funcție, atâta vreme cât impactul financiar - este vorba de simpla micșorare de la 28 la 26 pe filieră teoretică și de la 28 la 24 pe filiera tehnologică plus profesional plus dual, impactul este mult peste 1000 de clase. Există un impact financiar corespondent. Acest impact financar trebuie să își gasească impactul in buget, pe care îl discutăm tot acum. Locul se găsește prin niște discuții deloc liniștite intre ministerul educației si ministerul de finanțe. Dar deloc liniștite.

Atâta vreme cât ministrul educației este cel care asumă scăderea numărului de elevi în clasă, care asumă negocierea și includerea într-un buget și așa complicat, mi se pare total, dar total unfair să iasă altcineva decât ministerul educației cu aceste date. După cum mi se pare la fel de unfair să iasă altcineva și să spună cum va fi modificată tematica petnru examenele naționale, lucru care a fost cerut de elevi în primul rând. Și sunt două lucruri unfair de care am luat act, nu mă afectează în niciun fel, de asta mi-am asumat această poziție”, a spus Cîmpeanu, potrivit HotNews.ro.