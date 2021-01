Sorin Cîmpeanu, la Realitatea PLUS, despre obiective prioritare: ”Problemele de echitate sunt perimele asupra cărora mă voi concentra”

”În ce an România va fi mai educată... Este proiectul președintelui Klaus Iohannis la care eu am subscris pentru că are obiectivele cele mai generoase. Încercăm cu perseverență. Rezultatele nu pot fi pe termen scurt. Doar pe mediu și lung. Prioritatea esențială este să fie echitate. Problemele de echitate sunt perimele asupra cărora mă voi concentra pentru că trebuie să ridici nivelul de pregătire al întregii populații. Atunci când vom reduce diferențele între rural și urban care generează cea mai mare rată de abandon în România.... Copii trebuie să aibă condiții în școli, trebuie să fie salarizare motivantă pentru profesori, trebuie să vină și Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne pentru siguranța în școli.

Testele PISA vor genera rezultate obiective după ce profesorii vor discuta între ei astfel încât elevii să înțeleagă care este legătura. Reforma începe cu profesorii”, a spus ministrul Educației.