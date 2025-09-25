Pana la sfarsitul vietii sale – vreme de 38 ani -, Sfanta Eufrosina avea sa traiasca in aceast asezamant monahal, dobandind o viata duhovniceasca imbunatatita, fara ca cineva sa cunoasca faptul ca este femeie.

Dumnezeu a randuit in chip minunat ca tatal sfintei, Pafnutie, sa vina in aceasta manastire pentru a primi sfaturi duhovnicesti, in vremea cand aceasta se apropia de obstescul sfarsit. Staretul i-a indrumat pasii tocmai catre cuvioasa, care, in tot acest timp, fusese cunoscuta ca monahul Smaragd. Recunoscandu-si tatal, care i-a impartasit acesteia durerea pentru fiica pierduta in urma cu atata timp, cuvioasa l-a indemnat sa nu deznadajduiasca, pentru ca isi va vedea din nou fiica. Sfanta Eufrosina i-a spus atunci tatalui sau sa revina in manastire peste trei zile.

Cand Pafnutie a venit din nou, Sfanta Eufrosina se afla pe patul de moarte. Atunci, sfanta i-a marturisit lui Pafnutie ca este fiica sa. Pafnutie a fost marcat atat de profund de aceasta intamplare minunata incat, dupa moartea fiicei sale, a hotarat sa imbrace el insusi haina monahala, traind in aceasta manastire pana la sfarsitul vietii.



Pe 25 septembrie facem pomenirea Sfantului Serghie de Radonej. Este unul dintre cei mai cunoscuti si iubiti sfinti rusi. El este socotit drept unul dintre sfintii prin care Dumnezeu a renascut monahismul isihast rus, prin indeletnicirea cu rugaciunea neincetata si revenirea la nevointele ascetice.

Nascut in ziua de 3 mai 1313 si trecut la cele vesnice in ziua de 25 septembrie 1391, la varsta de 78 de ani, Cuviosul Serghie s-a aratat pe sine drept ctitor al uneia dintre cele mai mari lavre rusesti - Lavra Sfanta Treime, aflata in nordul Moscovei - si al nenumaratelor suflete pe care le-a zidit si inca le mai zideste, prin cuvantul sau cu putere multa, prin rugaciunile sale cele bineprimite si, acum, prin cinstitele sale Moaste.

Tot in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Pafnutie Egipteanul;

- Sfantului Pafnutie anahoretul;

- Sfintilor Mucenici Pavel si Tatis, cu fiii lor;

Maine, 26 septembrie, facem pomenirea Sfantului Apostol si Evanghelist Ioan.

Sursa: CrestinOrtodox.ro