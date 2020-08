S-a stins din viață creatorul serialului de animație Scooby-Doo. Joe Ruby a decedat la 87 de ani

Producătorul şi scenaristul Joe Ruby, creatorul serialului de animaţie "Scooby-Doo" alături de Ken Spears, a decedat miercuri din cauze naturale în oraşul Westlake Village, California, la vârsta de 87 de ani, scrie Agerpres. Printre serialele create de Ruby şi Spears în cadrul studioului de animaţie Hanna-Barbera s-au numărat "Scooby-Doo, Where Are You?", "Dynomutt" şi "Jabberjaw".

