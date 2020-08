A murit un cunoscut actor - Doliu uriaș în lumea artistică din țara noastră

UNITER anunță faptul că îndrăgitul actor Şerban Celea a murit joi. „UNITER anunţă cu tristeţe că azi, 20 august 2020, a plecat dintre noi actorul Şerban Celea, născut la 10 iunie 1952. Condoleanţe familiei! Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!”, scrie UNITER pe Facebook.

Filmele în care a jucat regretatul actor:

Dragonheart 3: The Sorcerer’s Curse / Inimã de dragon 3: Blestemul vrãjitorului (2015) – Sir Wulfric

The Dying of the Light / Dusmanul din umbra (2014) – dr. Iulian Cornel Trailer

Tarzan (2013) – Chris, Smith (dialog versiune dublată) Trailer

Zambezia / Aventuri în Zambezia (2012) – Tendai (versiune dublată) Trailer

Assassination Games / Jocul asasinilor (2011) – Wilson Herrod Trailer

Ursul (2011) – Omul Kaki Trailer

Made in Romania (2010) – Gheorghe Vladic

Barbarossa (2009)

Anaconda III / Anaconda 3 (2008) – Professor Kane Trailer

Fetele marinarului (2008)

Flu Bird Horror (2008) – Oscar Drake

Ghouls (2008) – Dylan Trailer

Planet Raptor / Planeta Răpitorilor (2007) – Bakewell

Attack Force / Lovitură de maestru (2006) – Doctor

Second in Command / Gardă de corp (2006) – President Yuri Amirev Trailer

The Detonator / Detonatorul (2006) – Beilic

Dracula III: The Legacy / Dracula III: Moștenirea (2005) – Gabriel Trailer

Frankenstein & the Werewolf Reborn! (2005) – Funcţionar

Marele jaf comunist (2004) – voce Trailer

Bad Blood (2001) – Ion Conteanu

Dark Prince: The True Story of Dracula / Printul noptii (2000) – Turkish Emissary

Witchouse II: Blood Coven (2000) – University Dean

Aliens in the Wild, Wild West (1999) – Barman

Diplomatic Siege / Dusmanul dusmanului meu (1999) – Col. Vasilescu

Phantom Town / Orasul fantoma (1999) – Cowboy

Retro Puppet Master (1999) – Tatăl

Shapeshifter (1999) – Petrov

The Excalibur Kid / Zack si sabia vrajita (1999) – Sir Ector

Clockmaker / Ceasornicarul (1998) – Paznic

The Shrunken City / Orasul in miniatura (1998) – Construction Foreman