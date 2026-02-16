Românii sunt îngenunchiați de măsurile lui Ilie Bolojan. ”E rău pentru toată lumea” -VIDEO
Românii sunt îngenunchiați de măsurile lui Ilie Bolojan
Românii sunt îngenuncheați de măsurile sărăciei impuse de Ilie Bolojan. În contextul în care se confruntă cu scumpiri masive în toate domeniile, aceștia au spus că trec printr-o perioadă foarte grea și că nu știu cum se vor descurca în lunile următoare.
Bărbat: Foarte prost. Scumpesc toate. Deci orice, de la carburant scumpesc tot, și mâncare, tot, orice, orice scumpește. Transport, tot, tot, tot, tot, tot.
Reporter: Un mesaj pentru Guvernul Bolojan?
Bărbat: Să dea... să dea la lume, nu să mai vândă la străini.
Bărbat: Cum să vedem? Rău. Ce putem face? Depindem de el. Eu merg cu GPL-ul. S-a scumpit și ăsta aproape dublu.
Reporter: Mai toate s-au scumpit...
Bărbat: Păi, anul trecut luam cu 2.80 și acum e 4.30.
Bărbat: Foarte rău. Da. E rău pentru toată lumea. Va fi foarte greu, așa... Eu am o afacere și de aia e greu. Nu știu cum o să ne descurcăm, mai ales după întâi.
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