Românii sunt îngenunchiați de măsurile lui Ilie Bolojan. ”E rău pentru toată lumea” -VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Românii sunt îngenuncheați de măsurile sărăciei impuse de Ilie Bolojan. În contextul în care se confruntă cu scumpiri masive în toate domeniile, aceștia au spus că trec printr-o perioadă foarte grea și că nu știu cum se vor descurca în lunile următoare.

Bărbat: Foarte prost. Scumpesc toate. Deci orice, de la carburant scumpesc tot, și mâncare, tot, orice, orice scumpește. Transport, tot, tot, tot, tot, tot.

Reporter: Un mesaj pentru Guvernul Bolojan?

Bărbat: Să dea... să dea la lume, nu să mai vândă la străini.

Bărbat: Cum să vedem? Rău. Ce putem face? Depindem de el. Eu merg cu GPL-ul. S-a scumpit și ăsta aproape dublu.

Reporter: Mai toate s-au scumpit ...

Bărbat: Păi, anul trecut luam cu 2.80 și acum e 4.30.

Bărbat: Foarte rău. Da. E rău pentru toată lumea. Va fi foarte greu, așa... Eu am o afacere și de aia e greu. Nu știu cum o să ne descurcăm, mai ales după întâi.