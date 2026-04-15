Vineri și sâmbătă vor avea loc ultimele consultări interne în PSD, urmând ca duminică să se întrunească Consiliul Politic Național al partidului pentru a decide forma finală a întrebării privind susținerea premierului Ilie Bolojan.

Potrivit surselor din interiorul formațiunii, social-democrații urmează să se pronunțe asupra retragerii sprijinului politic acordat actualului șef al Guvernului.

Informațiile din interiorul PSD arată că majoritatea organizațiilor regionale consultate până acum s-au exprimat aproape în unanimitate împotriva continuării guvernării alături de Ilie Bolojan. În aceste condiții, decizia finală ar putea veni luni, când liderii partidului îi vor cere premierului să își prezinte demisia de onoare.

După acest moment, mingea se va muta în „curtea” PNL, care va trebui să decidă cum gestionează situația politică. Social-democrații analizează două scenarii: dacă Bolojan refuză să plece din funcție și alege să conducă un guvern minoritar, PSD urmează să își retragă miniștrii și să treacă în opoziție.

În cazul în care premierul va obține sprijin parlamentar pentru un cabinet minoritar, PSD ar putea rămâne în opoziție pe termen mai lung, până la conturarea unei noi formule guvernamentale susținute politic.