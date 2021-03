CONSTANȚA

Oamenii s-au adunat deja în fața Prefecturii Constanța, miercuri, la ora 18.00, pentu a patra zi. S-a produs însă și primul incident violent.

Unul dintre manifestanți a fost săltat de jandarmii constănțeni și introdus în sediul Instituției Prefectului. Oamenii au ripostat spunând că vor protest pașnic, lipsit de violențe și că ar fi vorba de provocatori.

Jandarmeria a făcut primul anunț despre incidentul violent provocat de persoana reținută. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean Jandarmerie a declarat că aceasta „s-a adresat jignitor unor colegi jandarmi, s-a lăsat singur pe jos și jandarmii au încercat să îl ridice. La începutul manifestației s-a acționat strict preventiv. Vorbim de o singură persoană. Nu avea vreo armă albă. Sunt măsuri preventive. Mai multe persoane au fost informate în mod preventiv să nu aibă arme albe pentru siguranța participanților. Noi suntem aici pentru siguranța lor, Jandarmeria acționează pentru respectarea drepturilor constituționale la libera exprimare”, a precizat purtătorul de cuvânt al IJJ Constanța, Răzvan Puiu, potrivit tomisnews.ro.

Protestatarii sunt în numar mult mai mic decât în zilele trecute. Sunt prezenți deocamdată doar 100-200 de oameni în fața Prefecturii Constanța.

Unul dintre organizatorii protestului ar fi refuzat să se legitimeze și a fost încătușat de jandarmi.

Acesta a fost pus la pământ și încătușat.

„Noi am făcut o delegație de trei persoane și am intrat în Prefectură ca să refacem traseul, pentru că Jandarmeria nu a fost de acord cu cel inițial. Cât timp am stat acolo, tot veneau oameni la protest și erau îndemnați să nu participe. Când am ieșit, cel reținut a luat megafonul și le-a solicitat celor care voiau să vină să se alăture protestului. Atunci a fost pus jos și reținut…”, a povestit una dintre tinerele prezente în fața Prefecturii, relatează tomisnews.ro.





Știre în curs de actualizare