Premieră la Cannes. Spike Lee va prezida juriul Festivalului de Film

Deşi festivalul de pe Croazetă - cel mai mare din lume - a primit deja, în cadrul juriului său principal, artişti americani de culoare, precum regizoarea Ava DuVernay în 2018 şi actorul Will Smith în 2017, desemnarea unui cineast de culoare în fruntea juriului reprezintă o premieră.

"Opinia lui Spike Lee este mai preţioasă ca niciodată", au declarat Pierre Lescure, preşedintele festivalului, şi Thierry Fremaux, delegatul general, într-un comunicat.

"Când mi-au telefonat pentru a-mi spune că sunt preşedintele juriului (...) nu-mi venea să cred, eram în acelaşi timp fericit, surprins şi mândru", a reacţionat Spike Lee, în vârstă de 62 de ani. "Sunt onorat să fiu prima persoană din diaspora africană" din Statele Unite care ocupă această funcţie, a adăugat cineastul, citat de AFP, preluată de Agerpres.

A 73-a ediția a Festivalului de laCannes are loc în perioada 12-23 mai 2020.

Spike Lee, cineast-far al cauzei negre, a prezentat şapte dintre filmele sale pe Croazetă şi a fost recompensat cu Marele Premiu al Juriului în 2018 pentru "BlacKkKlansman", un film care relatează povestea unui bărbat de culoare infiltrat în Ku Klux Klan.

"Cannes-ul mi-a fasonat traiectoria în cinematografia mondială", a declarat Spike Lee, vorbind despre legăturile sale îndelungate cu Festivalul de la Cannes.

Spike Lee, 30 de ani de istorie cu Cannes

Cineastul american, sexagenar şi cu acelaşi look de adolescent etern, şi-a făcut intrarea în Palais des Festivals din Cannes prezentându-şi tatuajele "iubire" şi "ură", realizate pe mâinile sale, la fel ca personajul jucat de Robert Mitchum în filmul "The Night of the Hunter" (1955).

Filmul "BlacKkKlansman", pamflet anti-rasist şi profund anti-Trump, i-a adus apoi lui Spike Lee primul său Oscar din carieră într-o categorie competiţională, după Oscarul onorific ce i-a fost atribuit în 2016.

Extrem de bucuros, Spike Lee a sărit în acel moment în braţele actorului Samuel L. Jackson, care i-a înmânat preţioasa statuetă şi a jucat în mai multe dintre filmele sale.

Cu festivalul de la Cannes, totul a început în 1986, când a venit pe Croazetă pentru a prezenta în secţiunea Quinzaine des Realisateurs primul său lungmetraj, "She\"s Gotta Have".

Filmul a fost recompensat cu Prix de la Jeunesse (Premiul tinereţii).

Trei ani mai târziu, Spike Lee a fost selectat pentru prima dată în competiţia oficială cu "Do The Right Thing".

Au urmat mai multe selecţii ale sale la Cannes: "Jungle Fever" în 1991 în competiţie, "Girl 6" în 1996 în afara competiţiei, "Summer of Sam" în secţiunea Quinzaine des Realisateurs, "Ten Minutes Older" în 2002 în secţiunea Un Certain Regard, apoi "BlacKkKlansman" în 2019 în selecţia oficială.