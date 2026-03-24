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Poluare masivă cu produse petroliere, în judeţul Dâmboviţa. Comisarii Gărzii de Mediu au aplicat o amendă de 100.000 de lei

Poluare masivă cu produse petroliere, în judeţul Dâmboviţa

Poluare masivă cu produse petroliere, în judeţul Dâmboviţa

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 mar. 2026, 16:26
Actualizat24 mar. 2026, 16:43

Comisarii Gărzii de Mediu au sancționat cu o amendă de 100.000 de lei o firmă din județul Dâmbovița, după ce au constatat o poluare cu produse petroliere la două sonde, care a afectat o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați de teren.

”În data de 17.03.2026, în urma autosesizării cu privire la deversări de produse petroliere, o echipă de comisari, din cadrul GNM - CJ DÂMBOVIŢA, s-au deplasat la un operator economic ce desfăşura activitatea de Extracţia, colectarea ţiţeiului brut, produs de sonda, aferentă punctului de lucru -  Sonda 172 Doiceşti, unde au identificat o scurgere accidentală de produs petrolier”, anunţă Garda de Mediu.

Potrivit reprezentanților instituției, incidentul s-a produs la sondele 135 MP Doiceşti şi 189 MP Doiceşti, cu afectarea suprafeţei de teren cumulată de aproximativ 400 de metri pătraţi.

”Întrucât incidentul a condus la contaminarea solului cu substanţe periculoase, iar operatorul nu a identificat şi nu a prevenit riscurile aferente, acesta a fost sancţionat contravenţional, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu amenda în cuantum total de 100.000 lei,  pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare”,  a mai trransmis sursa citată.

Totodată, comisarii au stabilit măsuri de remediere a deficienţelor, cu termene obligatoriu de realizare, care vor fi verificate.

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