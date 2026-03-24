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Poluare masivă cu produse petroliere, în judeţul Dâmboviţa. Comisarii Gărzii de Mediu au aplicat o amendă de 100.000 de lei
Poluare masivă cu produse petroliere, în judeţul Dâmboviţa
Publicat24 mar. 2026, 16:26
Actualizat24 mar. 2026, 16:43
Comisarii Gărzii de Mediu au sancționat cu o amendă de 100.000 de lei o firmă din județul Dâmbovița, după ce au constatat o poluare cu produse petroliere la două sonde, care a afectat o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați de teren.
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