Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Marius Marinescu face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”Sportul m-a făcut să am o stimă de sine, să am fair-play și să-mi respect adversarul. M-a învățat să văd totul ca pe o competiție, pentru că mulți confundă sportul cu lupta de stradă, însă e cu totul altceva. În perioada interbelică, atât nemții cât și rușii au introdus boxul obligatoriu în școli, astfel că elevii făceau antrenamente în fiecare zi.”

