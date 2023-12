Pornind de la tema "Probleme actuale ale liberalismului în contextul războiului cultural ideologic actual", liberalii prezenți în sală și invitații au discutat despre provocările politice actuale, dar și în perspectiva anului 2024, prin excelență unul electoral.

Al doilea panel s-a concentrat pe problemele actuale în contextul "războiului" cultural-ideologic.

Invitații Teodor Baconschi și Adrian Papahagi, moderați de Sever Voinescu, au dezbătut provocările cu care se confruntă liberalismul într-un peisaj polarizat. La eveniment a participat și fostul președinte al României, Emil Constantinescu.

„Avem nevoie ca la nivelul fiecărei filiale sa redobândim încrederea în sine și să facem în așa fel încât cu toate greutățile guvernării să generăm astfel de acțiuni prin care să demonstrăm că “prin noi înșine” trebuie redefinit".

PNL este cel mai vechi partid din Europa, avem datoria nu doar față de înaintașii noștri, că nu suntem cu nimic mai prejos decât cei care au făcut România Mare, trebuie sa identificam si sa ne asumăm obiective prin noi înșine și este limpede că prin noi înșine înseamnă România în UE, alianța nord-atlantică, dar cu tot profilul nostru cultural”, a declarat președintele PNL, Nicolae Ciucă.

„PNL nu e doar partidul antreprenorilor”

Ciucă a explicat că PNL nu este doar partidul antreprenorilor şi că partea de politică liberală are un spectru de cuprindere în toate păturile socio-profesionale.

“PNL nu e doar partidul antreprenorilor, nu e doar acel instrument politic al mediului de afaceri. În momentul de faţă, mergând prin ţară, sunt liberali şi în mediul urban, şi în mediul rural, sunt şi întreprinzători, dar şi oameni care lucrează la instituţiile statului, bugetari, sunt şi pensionari liberali, sunt şi oameni care lucrează în agricultură. Tot ceea ce înseamnă partea aceasta de politică liberală are un spectru de cuprindere în toate păturile socio-profesionale şi atunci trebuie să ne adresăm tuturor”, a mai declarat Nicolae Ciucă.

“Am reuşit într-un an să demonstrăm că avem capacitatea să facem şi absorbţie de fonduri europene, 11,3 miliarde, să devenim credibili pentru investitorii străini şi să atragem investiţii străine directe, aproape 11 miliarde. Am reuşit să pornim peste 2.500 de şantiere în toată ţara. Deci ceea ce ne-am propus, să dezvoltăm România, iată că se împlineşte în fapt, în teren şi lucrul acesta reprezintă direcţiile noastre politice prin care argumentăm tot ceea ce am comunicat şi vom continua să comunicăm cetăţenilor români pentru a înţelege care a fost rolul nostru în această guvernare”, a transmis liderul PNL.