Dosar penal pentru divulgarea de informații nepublice

Potrivit Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, ancheta vizează suspiciuni privind transmiterea ilegală de informații secrete de serviciu sau nepublice. Aceste date ar fi fost oferite înaintea unor controale oficiale, ceea ce ar fi putut compromite activitatea de verificare.

Acțiunea a fost derulată cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Alba - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. În total, au fost vizate patru locații din municipiu.

Două dintre acestea sunt sedii ale unor instituții publice cu atribuții de control, iar celelalte reprezintă locuințele unor funcționari suspectați că ar fi implicați în acest mecanism.

Instituții vizate: Garda de Mediu și ITM

Surse din anchetă indică faptul că printre instituțiile vizate se numără Garda Națională de Mediu și Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

Angajați din aceste structuri ar fi transmis informații sensibile despre controale viitoare către persoane sau entități interesate, fapt ce ar putea constitui infracțiune.

Ancheta este în desfășurare

Procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care au fost divulgate informațiile și cine sunt persoanele implicate.

Autoritățile urmează să decidă eventuale măsuri legale împotriva celor implicați, în funcție de rezultatele anchetei.