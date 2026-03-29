11 persoane, suspectate de braconaj și folosirea ilegală a armelor

Potrivit Poliției Române, ancheta vizează 11 persoane bănuite că, începând cu anul 2024, ar fi desfășurat activități ilegale de vânătoare în județele Bistrița-Năsăud, Maramureș și Suceava.

Suspecții ar fi utilizat atât arme letale deținute legal, cât și arme deținute ilegal, pentru a vâna diferite specii de animale, în special cervide și vânat mic. De asemenea, anchetatorii au stabilit că una dintre armele folosite ar fi fost introdusă ilegal în România.

Arme ascunse, carne de vânat și echipamente speciale, descoperite

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe bunuri relevante pentru anchetă, printre care:

o armă letală cu glonț, ascunsă într-un tub îngropat în pământ

trei arme neletale supuse autorizării

muniție de diferite calibre

trofee de vânat și aproximativ 57 de kilograme de carne de vânat

articole pirotehnice interzise

dispozitive de vedere pe timp de noapte și alte echipamente specifice

Suspecți duși la audieri

Opt bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 62 de ani, au fost aduși la audieri la sediul Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, în baza unor mandate de aducere.

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud.

Cercetările sunt în plină desfășurare, iar anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională a grupului, inclusiv modul în care erau procurate armele și valorificate produsele provenite din braconaj.