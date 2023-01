Șeful Agenției Electorale Permanente (AEP) Constantin Mitulețu Buică este acuzat de ANI că și-ar fi numit cumnata într-o funcție din instituție. De altfel, această sesizare a fost făcută în anul 2021 de către un fost director al Autorității Electorale Permanente în care indica faptul că președintele AEP și-ar fi numit cumnata în funcția de consilier la Biroul teritorial din Dolj.

La rândul său, Constantin Mitulețu Buică neagă acuzațiile care i se aduc și spune că va contesta raportul emis de către Agenția Națională de Integritate.

"Vorbim despre un raport de evaluare al ANI primit in decembrie 2022 cu doua etape. O etapa zice ca nu e nicio problema, si alta care zice ca am favorizat angajarea unei rude (...). In aceasta saptamana voi depune o contestatie impotriva acestui raport pentru ca nu există nici un conflict de interese. E o simpla sesizare a unui inspector de integritate. Consider ca nu exista niciun impediment (...).

A lucrat (cumnata - n.r.) la cabinetul unui demnitar in functie temporara, nu in cadrul AEP. Activitatea anterioara (a recomandat-o - n.r.) pe care a avut-o si implicarea. Din punct de vedere administrativ, totul a fost legal. A detinut functia de

consilier parlamentar (cumnata - n.r.). Are tote studiile pentru a lucra la un cabinet parlamentar. Ultimele studii - un masterat pe drept penal la Universitatea din Craiova", a declarat Mitulețu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.