Cei doi soți au fost plasați în carantină în urmă cu câteva zile, chiar înainte de a se întoarce în Australia, acolo unde locuiesc. Totul după ce testul bărbatului a ieșit pozitiv. Imediat, cei doi au solicitat refacerea testelor și au avut surpriza să afle că de fapt nu sunt infectați.

Gabriel Godson, bărbatul care a dat în judecată DSP-ul: Nu mi-a venit să cred. Nu putea fi adevărat, nu aveam simptome, am făcut testul pentru că trebuia să zburăm. Pentru că firma nu și-a asumat nicio responsabilitate, ne gândim să cerem compensații pentru că a trebuit să așteptăm multe luni. Este a cincea oară când încercăm să mergem în Australia, am avut bilete anulate și am cheltuit atâția bani din cauza unui test incorect. Vrem compensații pentru a ne putea întoarce la viețile noastre.

Greșeala laboratorului care a emis rezultatul testului i-a costat enorm pe cei doi soți. Bărbatul și-a pierdut locul de muncă pentru că nu a revenit la timp în Australia, iar pe noile bilete de avion cumpărate au mai dat încă 11.000.

Simina Godson, soția lui Gabriel: În primul rând să-și recunoască greșeala, să recunoască că e greșit testul. Și să ne acopere costurile biletelor, pe care noi le-am pierdut. Ăsta e singurul lucru pe care-l cerem. Am plătit 11.000 de dolari în plus.

Chiar dacă celelalte două teste ale soților au ieșit negative, potrivit procedurii legale, Direcția de Sănătate Publică ia în considerare doar testul pozitiv chiar dacă acesta a fost fals.

Horea Timiș, director DSP Arad: Dacă ai unul sau două negative, se consideră tot testul pozitiv. O decizie cu privire la scoaterea unui pozitiv de pe lista de pozitivi se face ori de către laborator prin retragerea testului… dar trebuie să fie foarte argumentat din punct de vedere tehnic și medical. Ori de către Instanță.

Cei doi au apelat la ajutorul unui avocat pentru a da în judecată Direcția de Sănătate Publică, dar și laboratorul la care au făcut primele teste.

Oana Lăzărescu, avocat: În paralel, vom demara și o acțiune, răspundere civilă delictuală, având în vedere că familia pe care o reprezint a avut cumpărate bilete de avion pentru a se întoarce în Australia. Și-au anulat călătoria.

Medicii spun însă că există și posibilitatea ca bărbatul chiar să fi avut Covid-19 la momentul testării inițiale, dar să fi fost asimptomatic.