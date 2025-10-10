Ce spune dr. Mihaela Bilic despre dieta ketogenică

Iată ce spune medicul Mihaela Bilic despre medicamentele GLP-1, pentru diabet, dar care ajută și la slăbit și la care tot mai multă lume apelează. Ce beneficii au, dar și ce contraindicații au fost observate la ultimele studii. Totodată, nutriționistul a vorbit și despre dieta ketogenică, metoda de pierdere a greutății, care a pierdut teren în ultima perioadă.

”Dieta ketogenică (keto) a dominat piața curelor de slăbire încă de la ascensiunea sa la mijlocul anilor ‘90. A stimulat vânzările de carne, pește, lactate și ouă cu conținut ridicat de grăsimi și a atins o valoare de piață globală de 12,45 miliarde de dolari. Mai mult, a atras fani de renume, printre care Halle Berry, Kourtney și Kim Kardashian și Gwyneth Paltrow. Însă interesul pentru dieta keto a început să dea semne de scădere la începutul anului 2024. Cunoscută sub numele de keto, este o dietă săracă în carbohidrați, bogată în grăsimi și moderată în proteine, care schimbă metabolismul de la utilizarea glucozei ca principală sursă de combustibil, la arderea grăsimilor și producerea de cetone pentru energie.

Ce sunt cetonele? Sunt produși de metabolism care rezultă din descompunerea grăsimilor în ficat. Corpul folosește cetonele pentru energie în timpul postului, al efortului fizic intens și prelungit sau atunci când nu are acces la carbohidrați”, menționează medicul Mihaela Bilic.

De ce este căutat acum medicamentul pentru diabet care ajută la slăbit

”În materie de sănătate și stare de bine, consumatorii caută echilibru și o alimentație diversificată, cu accent asupra microbiomului intestinal, mai degrabă decât simpla eliminare a unor grupe de alimente. Sănătatea funcțională și sănătatea intestinală au devenit mai importante decât pierderea în greutate. Practicanții de diete restrictive sunt descurajați și de dificultățile întâmpinate în situațiile de socializare. Fie că mănâncă la prieteni sau la restaurant, lunga listă de alimente interzise în diete limitează opțiunile și posibilitatea de a avea o viață socială împlinită. Toate aceste limitări dau naștere unor frustrări care duc la abandon. Declinul dietelor este invers proporțional cu creșterea stratosferică a utilizării de medicamente GLP-1. Mulți consumatori consideră că aceste medicamente ca o cale mai simplă și mai puțin restrictivă pentru pierderea în greutate”, este de părere medicul Mihaela Bilic.

sursa foto: Facebook