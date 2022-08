Sora liderului nord-coreean Kim Jong un a acuzat Coreea de Sud pentru focarul de COVID din țară și promite răzbunare.

„Am eliminat virusul răspândit de <<gunoiul>> sud-coreean”, a mai spus și a avertizat că „va eradica” autoritățile sud-coreene dacă vor continua să tolereze pliantele de propagandă pe care regimul de la Phenian le învinovățește pentru răspândirea virusului.

Kim Yo Jong a dat vina pe sud-coreeni pentru că au trimis „obiecte murdare” peste graniță în pliante purtate de baloane, potrivit a informat joi agenția oficială de presă centrală coreeană.

🇰🇵 The powerful sister of North Korean leader Kim Jong Un gives a speech in which she accuses South Korea of causing a COVID outbreak in the country and warns of "retaliation".



Some in the audience are also seen crying as Yo Jong relates how Kim was infected. pic.twitter.com/BZfswIo42V