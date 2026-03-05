Nicuşor Dan, la Varşovia: "Nu voi convoca CSAT pentru războiul din Golf". Ce spune președintele despre participarea României la umbrela nucleară

Sursă: Realitatea.Net

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Varșovia, că România nu va convoca CSAT în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, deoarece conflictul "nu reprezintă în acest moment un pericol direct pentru țară", principala prioritate fiind repatrierea cetățenilor români aflați în regiune. În același timp, șeful statului a subliniat că România este deja protejată de umbrela nucleară a NATO, oferită de Statele Unite, și participă la deciziile Alianței privind componenta nucleară.

Reporter: Ce acțiuni trebuie să întreprindă țările din UE în legătură cu situația din Orientul Mijlociu?

Nicușor Dan: Legat de situația din orientul Mijlociu, nu am convocat CSAT și nu-l vom convoca cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România. Evident că toată lumea din structurile tehnice cooperează. Și am rapoartele de la structurile militare. Prioritatea pentru noi e să ne asigurăm că cetățenii români care au fost prinși de conflict în regiune să vină acasă - cam 5000 de români care nu sunt rezidenți. Ei sunt în contact cu MAE. Cei mai vulnerabili sunt aduși pe cheltuiala statului român, ceilalți sunt ajutați să vină pe cheltuiala lor.

Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și care a destabilizat regiunea și care a terorizat propriul popor și care n-a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară și din acest motiv a fost supusă sancțiunilor Uniunii Europene.

Reporter: România a fost invitată să participe la umbrela nucleară. Cum vă poziționați?

Nicușor Dan: În primul rând, România ca toate țările NATO, sunt sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite. Apoi, ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară din cadrul Alianței.

România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară. Cu Franța avem un parteneriat strategic, acest parteneriat este într-o extindere și mă opresc aici.

Principalele declarații ale lui Nicușor Dan:

"Vreau să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o și pentru simbolistica acestor steaguri românești în jurul Palatului prezidențial.

România și Polonia sunt foarte apropiate: țări importante pe flancul estic, sunt niște exemple de succes și economic și social din perspectiva parcursului în cadrul UE, sunt țări care sprijină Parteneriatul trans-atlantic și sunt țări care au viziuni comune în cadrul UE – vorbim împreună de competitivitate, de relativizare rezonabilă a strategiei verzi pentru a da mai mult spațiu competitivității.

Am discutat evident despre securitate, pentru că trăim într-un context global complicat. Această colaborare pe securitate este concretă, adică Polonia participă la brigada multinațională din România, iar România participă la grupul de luptă din Polonia.

Am discutat despre posibilități de colaborare și schimb de experiență. Am vorbit despre industriile noastre de apărare și despre oportunități. Am discutat despre posibilitatea de colaborare pentru achiziții comune în programul SAFE și inclusiv despre producția comună de echipamente militare și despre summitul B9.

Am discutat despre economie. Am mulțumit Poloniei pentru sprijinul pe care l-a declarat pentru aderarea României la OCDE.

Astăzi vom participa la un forum mixt de afaceri între firme poloneze și firme românești și va avea loc o ședință comună a guvernelor.

Am discutat, de asemenea, despre situația internațională, despre Ucraina și Republica Moldova. Aici, viziunea noastră este comună.

În rezumat, a fost o discuție care a întărit parteneriatul nostru și va duce la o aliniere pe multe teme, din acest moment încolo".

Ce spune Karol Nawrocki:

"Mă bucur foarte mult de vizita președintelui României, care este partenerul nostru strategic.

În ce privește securitatea, cei trei piloni au fost discutați de noi: Alianța Nord-Atlantică, avem și scopuri economice, suntem parte a UE, am vorbit de cooperarea noastră și cu SUA, atât prezența armatei SUA în Polonia și România, cât și cooperarea în domeniul securității e în interesul nostru.

Am vorbit și de Inițiativa celor Trei Mări. În luna mai vom avea summitul formatului B9. Dorim să extindem formatul în B11 sau B12 cu țările scandinave.

Mă bucur că am găsit în dl Nicușor Dan un partener și în timpul summitului din mai vom putea extinde invitația spre țările scandinave.

Am vorbit și despre Orientul Mijlociu și direcția UE.

Ne-am ghidat de un pragmatism în ce privește UE. Avem aceeași părere, ceea ce mă bucură foarte mult.

În mod simbolic, dar și practic și real, manifestarea cooperării și prieteniei noastre sunt militarii români din Polonia și contingentul polonez din România.

Ne bucură relațiile economice bilaterale. Exporturile poloneze au crescut cu 3,3%, iar invers au crescut cu peste un procent și jumătate".

UPDATE 12.00

- Președintele Nicușor Dan este primit de omologul său polonez Karol Nawrocki, la Palatul Prezidențial.

ȘTIREA INIȚIALĂ

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, va efectua joi, 5 martie 2026, o vizită la Varşovia, la invitaţia Preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. Cu acest prilej, Preşedintele României va mai avea întrevederi cu Prim-ministrul polon, Donald Tusk, precum şi cu Mareşalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty, şi Mareşalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska. Preşedintele Nicuşor Dan va participa şi la un eveniment economic organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română (PRBCC)”, anunţă Administraţia Prezidenţială.Avansarea Parteneriatului Strategic dintre România şi Republica Polonă, precum şi o mai bună cooperare la nivel european şi aliat sunt coordonatele definitorii ale acestei vizite. În acest sens, vor fi discutate priorităţile de pe agenda bilaterală şi proiectele majore din cadrul Parteneriatului Strategic, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice şi a investiţiilor, arată comunicatul oficial.”Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu. Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României şi a Poloniei pentru menţinerea solidarităţii europene şi aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO. Vor fi discutate modalităţile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securităţii şi al industriei apărării, precum şi la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul Bucureşti 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la Bucureşti în luna mai”, subliniază Administraţia Prezidenţială.Pentru o coordonare strânsă între România şi Polonia, urmează a fi abordate şi teme de actualitate precum cele privind agenda Consiliului European, procesul de extindere a Uniunii Europene, relaţia transatlantică, sprijinul pentru Ucraina şi situaţia din Republica Moldova.Potrivit Cotroceniului, vizita Preşedintelui Nicuşor Dan în Polonia are loc în contextul Zilei Solidarităţii româno-polone, 3 martie, dată care marchează semnarea „Convenţiei de alianţă defensivă între Regatul României şi Republica Polonă” din 1921, simbol al prieteniei şi al legăturilor profunde care unesc poporul român şi cel polonez.Vizita preşedintelui are loc la două zile după ce ministru de Externe Oana Ţoiu s-a aflat la Varşovia, pentru discuţii cu omologul său polonez Radoslaw Sikorski.Alba-neagra cu terenul din Predeal al lui Nicușor Dan. Diferențe de suprafață și categorii de teren: sesizare ANI