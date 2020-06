Miron Mitrea despre motivul pentru care Guvernul vrea prelungirea stării de alertă: "Are în cârcă tot ce se întâmplă prost în pandemie"

Miron Mitrea a comentat situatia in care se afla Romania in acest moment, in contextul crizei generate de coronavirus.

"Am stat in izolare, am reusit sa nu supunem sistemul de sanatate la o presiune mare, a fost o presiune mai mica decat ne asteptam, a rezistat chiar si asa subred cum este, in ansamblu sistemul functioneaza. Sistemul e prost administrat, e un sistem care schioapata, totusi a facut fata datorita faptului ca populatia a stat acasa si nu a existat o transmitere in masa.

Acum, populatia s-a plictisit. Asa slab si fragil cum este, datorita populatiei am reusit sa trecem peste moment. Lumea are senzatia ca a trecut. Faptul ca avem voie sa iesim, era normal sa se relaxeze masurile. Trebuie sa fim de acord ca nu putem sa oprim tara.

Guvernul are in carca orice se intampla prost in pandemie. Ar vrea sa tina sub control anumite aspecte. Cred ca Guvernul vrea o stare de alerta pentru ca ii e frica sa nu revina epidemia si atunci tot se sparge in capul lui.

Puterea parlamentara e mult mai atenta la populatie. 70% din populatie considera ca ajunge cu starea de izolare si cu masurile. Cei care controleaza Parlamentul se uita mai mult la populatie pentru ca nu au responsabilitatea administrarii tarii. Avem doua abordari diferite: Guvernul care vrea sa mentina starea de alerta. Parlamentul nu vrea. E un joc politic", a explicat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.