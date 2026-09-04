Ministrul Educației, despre „haosul din educație”: „Nu avem haos. Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis un mesaj amplu despre ceea ce numește narativul „haosului din educație”. Oficialul afirmă că, deși sistemul are probleme serioase și numeroase nemulțumiri, acestea nu reprezintă sinonimul haosului.
Dimian a invocat exemplul simulărilor pentru Evaluarea Națională. Potrivit acestuia, încă de la începutul mandatului său a fost promovată ideea că jumătate dintre școli nu vor organiza acest exercițiu, iar ministrului i s-ar fi recomandat inclusiv renunțarea la simulări în acest an.
„Realitatea a fost alta: peste 97% dintre școli au organizat simulările în prima etapă și am oferit și oportunitatea unei a doua simulări, la care au mai participat încă 1,5%”, a transmis Mihai Dimian.
Ministrul a precizat că a ales să respecte dreptul cadrelor didactice de a-și exprima nemulțumirile și să păstreze dialogul deschis cu federațiile sindicale, profesorii și elevii. În același timp, spune el, organizarea simulărilor a fost pregătită prin „măsuri adaptive”, alături de echipa din minister.
Referiri la PNRR și Bacalaureat
Mihai Dimian a amintit și de alte momente în care au existat avertismente privind un posibil „haos” în educație. El a făcut referire la implementarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și la examenul de Bacalaureat.
„Reamintesc aici doar despre «haosul din PNRR» pentru educație, pe care realitatea arată că îl încheiem cu bine, printr-un efort considerabil al tuturor celor implicați; despre «haosul de la Bacalaureat», care s-a încheiat cu cele mai bune rezultate din ultimul deceniu”, a afirmat ministrul.
Oficialul a subliniat că preferă o realitate construită „prin muncă, fapte și rezultate”, în locul unor scenarii spectaculoase despre posibile disfuncționalități ale sistemului.
Cifrele invocate de ministru
În mesajul său, Mihai Dimian a prezentat și amploarea sistemului coordonat de Ministerul Educației și Cercetării:
Peste 6.000 de ordonatori de credite
Aproximativ 300.000de angajați
Circa 3,5 milioane de copii și tineri din învățământul preuniversitar și universitar
Aproximativ 7.000 de proiecte finanțate prin PNRR
Ministrul a arătat că, într-un sistem de asemenea dimensiuni, în care milioane de oameni interacționează zilnic, apar inevitabil probleme, situații care trebuie corectate și nemulțumiri.
„Problemele nu sunt sinonime cu haosul, iar educația nu se construiește din titluri spectaculoase. Se reconstruiește cu răbdare, cu implicare și cu pasiune”, a spus Mihai Dimian.
Acesta a folosit și metafora „efectului fluturelui”, specifică analizei sistemelor complexe, pentru a argumenta că nu orice problemă apărută în educație trebuie transformată într-o previziune catastrofică.
„Nu avem haos în educație. Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate. Iar dacă vom ajunge vreodată la haos, sper să avem suficientă înțelepciune pentru a-l controla”, a concluzionat ministrul Educației.