"Săptămâna această a fost publicat în Jurnalul Societății Europene de Microbiologie și Boli Infecțioase un studiu prin care se arată că Favipiravirul are zero eficiență în tratamentul Covid. Poate că asta trebuia să fie preocuparea dl. ministru Rafila în această săptămână după ce a pus pe piată, prin farmaciile comunitare, acest medicamet și l-a vândut opiniei publice că o soluție pentru pacienții COVID-19. Este plătit din bani publici, are zero eficiență COVID-19. Nu este un medicament ieftin. Este o risipă de resurse

În PNRR, primele propuneri au fost făcute de cabinetul meu atunci când eram secretar de stat. Acele primele propuneri până când am preluat funcția de ministru au fost făcute de cabinetul secretarului de stat Mihăilă cu consilierii care erau atunci", a afirmat Mihăilă.

Întrebată de ce, de la nivelul Ministerului Sănătății, s-au făcut propuneri doar de la cabinetul său, fostul ministru a răspuns: "Pentru că erau întârzieri majore pe celelalte proiecte derulate de direcții".

"Dl. Rafila a intrat într-un război politic cu mine și cu noi pe ideea de consultanță și acum dă înapoi pe ideea că nu are cum să facă spitale fără oameni pricepuți. Oamenii pricepuți costă, nu noi. Eu nu lucrez pe domeniul asta, iar aceștia trebuie luați din piață (...). (...) dacă experții de la Banca Mondială se retrag de la Ministerul Sănătății, Ministerul Sănătății rămâne în fundul gol în ceea ce privește implementarea PNRR.

Dacă statul membru s-a angajat să livreze 25 de spitale și le poate face cu mai puțini bani sau fără să folosească banii de asistență tehnică, acei bani rămân în bugetul României", a afirmat Cristian Ghinea, fostul ministru USR al Investițiilor Europene

"Nu sunt făuritor de consultanță, așa cum este echipa care a fost foarte vocală... Ei sunt făuritorii de consultanță. De la un Magician care a trăit 4 ani fără venituri declarate au devenit făuritori de consultanță", susține Rafila.