Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine FABIZ-ASE a lansat primul program de master din Româmia dedicat administrării afacerilor din industriile creative și culturale – Business Administration in Creative and Cultural Industries.

Programul se adresează profesioniștilor din domeniul artei și culturii și celor din industria creativă, de la patrimoniu cultural la artă, muzică, publicitate și design.

Acest program de masterat oferă educație în leadership creativ, management și administrarea afacerilor pentru profesioniștii români care lucrează în orice sector al industriilor creative și culturale:

- Patrimoniu cultural

- Modă

- Publicitate

- Arhitectură

- Teatru și spectacol

- Arte vizuale

- Design

- Muzică

- Film

- Media

Mai multe informații despre primul program de master din România dedicat administrării afacerilor din industriile creative și culturale pot fi găsite AICI

Admitere online 20-24 iulie - Master 2023: Master in Business Administration in Creative and Cultural Industries

Acesta este singurul program de masterat din România care pregătește profesioniști din domeniul creativ și cultural în partea de business a artelor.

Programul de studii Administrarea afacerilor culturale și artistice de la FABIZ este un program atestat de masterat, adaptat pentru a răspunde nevoilor emergente ale sectoarelor creative și culturale și axat pe dezvoltarea personală a studenților. Trebuie să abilităm talentele și să formăm viitorii manageri pentru a coordona și conduce în stilul lor propriu.

Admiterea la Master 2023 (admiterea din iulie) se va face online în perioada 20-24 iulie. Faceți clic AICI pentru a începe procesul de admitere.

Programul este de tip MBA și are un format modular, cu două weekenduri de predare pe lună. Structura este de tip blended learning.