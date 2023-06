„Am discutat despre viitoarea lege a salarizarii, dar am discutat mai ales despre deminitatea de a fi dascăl, despre competentele copiilor nostri, despre cum facem un parteneriat intre munca si educatie pentru a indragosti copiii de meserie, indiferent de meserie, despre lucruri extrem de importante și nu s-a discutat doar de salarizare, nu au venit domnii profesori cu cerinte, eu nu am venit cu cerinte, a fost o discutie extrem de constructiva care pe mine m-a si emotionat și cred ca, cu siguranta ceea ce coalitia a decis, ca educatia sa fie domeniul prioritar trebuie sa se intample, pentru ca altfel avem de pierdut cu totii”, a spus Marius Budăi.

Momentele de tensiune, auzite de presă dincolo de ușile inchise, au fost negate. Un profesor care „avea vocea mai ridicată” a făcut să pară că au existat conflicte

„Nu a fost nici o chestiune contradictorie, este un coleg domn profesor, care fiind profesor de educatie fizica are vocea mai ridicata, dar nu a fost nici un moment tensionat. Eu chiar le multumesc domnilor profesori, am retrăit emoția de elev si am gasit aici o emoție constructivă despre cum sa facem pentru tara noastra si pentru copiii nostri pentru viitor si cred ca despre asta este esenta discutiei pe care trebuie să o purtam cu cadrele didactice si nu despre salarizare neaparat”, a spus ministrul Muncii.

Mult așteptatul subiect, cel al salarizării, abordat tangențial de Budăi în declarațiile sale.

„Noi am scris in nota de fundamentare, le-am explicat domnilor profesori, am scris principiul de la care plecam in constructia noii grile și ca nu voi discuta neaparat pe inchiderea altor grile pana nu voi inchide discutia cu educatia. Asa este decizia coalitiei, și da, principiul de la care plecam in construirea grilei de salarizare viitoare, din viitoarea lege a salarizarii unitare este plecarea de la salariul mediu brut aflat in plata si utilizat la construirea aigurarilor sociale de stat”, a spus Marius Budăi.

Ce semnale există cu privire la o eventuale încetare a grevei

„Discutia nu s-a axat neaparat pe greva, si este foarte bine ca a fost asa. A fost o discutie extrem de constructiva despre ceea ce vrem sa facem in viitor cu educatia. Au fost si discutii despre greva și despre faptul ca avem copii care trebuie, eu isumi am doi copii in an terminat, unul in clasa a VIII a si unul in anul III la universitate, cu siguranta discutiile continua azi la nivel de Ministerul Educatiei, eu nu le-am cerut dascalilor nimic, dascalii nu mi-au cerut mie nimic, si am avut o discutie extrem de corecta din punctul de vedere al principiilor pe care trebuie sa ne asezam pe viitor”, a mai spus ministrul Muncii.

Cum stau lucrările pentru noua lege a salarizării și reforma pensiilor

„Pana pe data de 15 am termen de la coalitie sa finalizez draftul legii astfel incat in perioada 15 iulie - 1 septembrie sa continuam discutiile cu sindicatele ca la 1 septembrie propunerea legislativa sa treaca de guvern si sa fie depusa in Parlament. Pana acum nici o sarcina pe care am primit-o de la coalitie nu am ratat-o, nu am de gand sa fac nici acum acest lucru”, a mai spsu oficialul de la Muncă.

Întrebat ce crede despre faptul că profesorii sunt nevoiți să trăiască cu un salariu de 24000 de lei pe lună, ministrul Muncii a răspuns tranșant:

„Si eu la randul meu am fost salariat, si am fost lucrator in asistenta sociala cu salarii mult mai mici, cunosc aceste realitati, nu trebuie sa mi le spuna neapărat cineva”, a spus Marius Budăi.