Întrebat dacă va candida la funcția de președinte al României la alegerile din 2024, liderul PSD nu a exclus total acest scenariu.

„Se cam știe în echipa mea că nu accept yesmeni. Singurul lucru pe care mi-l doresc e să mă ajute. Am o echipa bună.

Foarte greu când ai atâtea provocări. Sunt atâtea decizii amânate. Suntem într-o dinamică foarte mare să închidem jaloanele cu PNRR, cu toate măsurile care trebuie luate.

Eu am venit în această coaliție de guvernare pentru că am considerat că această guvernare este despre economie și reforme.

E cam greu să stau să mă gândesc la asta. Nu am avut timp măcar o oră să mă fi uitat la Netflix.

Nu am avut timp să mă gândesc la asta. Discuția va trebui să o am cu colegii mei, nu poți lua decizii fără cifre. Trebuie să am o discuție cu colegii mei.

Eu nu mi-am dorit să fiu nici premier. Când am fost consilier local la Buzău, nu am avut o proiecție că voi deveni premier”, a declarat Marcel Ciolacu, în exclusivitate la Culisele puterii.

„Nu sunt foarte convins (de alegerea drept candidat PSD la prezidențiale, n.r.)”, a mai precizat Marcel Ciolacu.

„Partidul este cu președintele cât este președinte, când nu mai este președinte, nu mai e. Uitați-vă la toți președinții pe care i-a avut România, pe Ceaușescu l-am împușcat. Am văzut, totuși, filmul ăsta de 4 ori”, a mai spus Marcel Ciolacu, în interviul acordat în exclusivitate la Culisele puterii.