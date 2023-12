„Când am pierdut un rând de alegeri, în acel moment voi pleca din funcția de președinte al partidului. (...) E o democrație tânără în România, este pentru prima oară când cele două mari partide ale României au convenit un lucru și s-au ținut de el până la capăt. Din punctul meu de vedere am intrat într-o democrație consolidată. Dacă acest lucru s-a văzut într-o coaliție, trebuie să vadă și în interiorul unor partide. Cum să rămân la partid dacă am pierdut alegerile, ce să le spun colegilor mei? La partid rămâi cât câștigi”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„Nu trebuie să fiu neapărat șef de partid sau prim-ministru sau ministru, trebuie să fiu în echipă, dacă are echipa nevoie de mine, și mai departe voi rămâne la masă, îi voi ajuta. Totul e ciclic, nu există urcuș fără coborâș. Nu am pretenții să mă caute lumea peste câțiva ani cum mă caută acum”, a precizat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă s-ar întoarce „la covrigăria din Buzău”, premierul a răspuns: „Am muncit de la 19 ani. Eu și familia mea avem din ce trăi, nu suntem bogați, nu suntem săraci, ne permitem un concediu”.