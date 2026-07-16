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MAE rus de Externe: ”Republica Moldova nu mai este o destinație sigură pentru călătorii”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 10:23

Ministerul Afacerilor Externe rus îi îndeamnă pe cetățenii Federației Ruse să țină cont de faptul că Republica Moldova „nu mai este o țară sigură pentru călătorii”. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a instituției, Maria Zaharova, în cadrul briefingului săptămânal de presă și vine după incidentul de luna trecută, când curieri diplomatici ruși au fost reținuți pe aeroportul din Chișinău și nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova.

Maria Zaharova, acuzații grave la adresa autorităților de la Chișinău

„Un alt factor de iritare care agită opinia publică din Moldova este situaţia cetăţenilor ruşi care încearcă să intre sau să iasă din această ţară. La aeroportul din Chişinău, aceştia sunt adesea supuşi, literalmente, unor abuzuri din partea autorităţilor de frontieră. Acest lucru se manifestă prin controale şi percheziţii nejustificate care durează ore întregi”, a spus Maria Zaharova.

„Moldova a încetat să mai fie o ţară sigură pentru călătorii”

Totodată, ea a subliniat că „sub pretexte inventate, se deschid dosare penale împotriva lor”,

„Moldova a încetat să mai fie o ţară sigură pentru călătorii şi îi îndemnăm pe cetăţenii noştri să ţină cont de acest lucru”, a mai spus Zaharova.

Vă reamintim că la sfârşitul lunii trecute, ambasadorul Republicii Moldova în Federaţia Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest, după ce „nişte curieri diplomatici ruşi” nu ar fi fost lăsaţi să intre în Republica Moldova, fiind opriţi pe aeroportul din capitala moldoveană.

Scandalul a avut loc la doar câteva zile după ce Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a anunţat că un cetăţean al Federaţiei Ruse, ofiţer al Serviciului Federal de Securitate (FSB), a fost reţinut la intrarea în Republica Moldova. Acesta este acuzat că ar fi colectat informaţii despre regiunea transnistreană şi Zona de Securitate. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

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