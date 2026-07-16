MAE rus de Externe: ”Republica Moldova nu mai este o destinație sigură pentru călătorii”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 10:23

Ministerul Afacerilor Externe rus îi îndeamnă pe cetățenii Federației Ruse să țină cont de faptul că Republica Moldova „nu mai este o țară sigură pentru călătorii”. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a instituției, Maria Zaharova, în cadrul briefingului săptămânal de presă și vine după incidentul de luna trecută, când curieri diplomatici ruși au fost reținuți pe aeroportul din Chișinău și nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova.

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