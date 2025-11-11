Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, revine cu o replică în disputa cu partenera ei, Oana Gheorghiu. După un interviu în care a sugerat că aceasta ar trebui să facă un pas înapoi, ca urmare a învestirii în funcția de vicepremier, Uscatu a dezvăluit că este supusă unor presiuni de a nu vorbi public despre „momentul în care ne aflăm”. Tudor Chirilă a reacționat la postare, sugerând că o susține pe Oana Gheorghiu.