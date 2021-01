Legile puterii | Raed Arafat: Monitorizăm cum evoluează locurile la ATI. Dacă se observă o creștere și incidența este peste 3 la mie, se revine imediat la RESTRICȚII

„Tulpina din Marea Britanie se raspândește mai usor , e mai contagioasă, dar nu e mai periculoasa. Această tulpină nu cauzeaza o boală mai grava, riscul ei este ca infecteaza mai multi oameni intr-o unitate de timp, iar impactul pe sistemul sanitar poate fi unul foarte serios. (...)

Monitorizam cum evoluează locurile in Terapie intensivă. Acum suntem la scadere cu paturile ocupate, azi am coborât sub 1.000 de paturi ocupate.

Normal ca daca se observa o crestere, atunci clar aceasta crestere trebuie acompaniata cu adaptarea masurilor care se iau, mai ales daca tulpina noua începe si se raspândește în România”, a explicat șeful DSU.

Măsurile de protecție rămân ESENȚIALE

„Masura de protectie principala pentru tulpina nouă este aceeasi ca pentru tulpina principală: masca, universala, peste tot , spații publice deschise, inchise, unde suntem cu alte persoane, distantarea si limitarea mobilitatii. Astea sunt masurile de baza care pot să oprească această tulpină de a se răspândi să faca ravagii în țara”, a avertizat Raed Arafat.

Arafat: „Dacă incidența ajunge la 3 la mie, se vor reintroduce măsurile”

„Fara nicio discutie, daca creste si ajunge la 3 la mie , cu siguranță se vor reintroduce măsurile. Hotărârea de Guvern e foarte clară: Comitetul constata nivelul incidentei si pe baza ei aplică regullile din Hotărârea de Guvern. Daca ea a scazut sub 3 la mie, si totusi Comitetul din Bucuresti a fost precaut, a asteptat 48 de ore sa vada daca continua scaderea, dupa care a stabilit ca incepe reluarea unor activitati, n-aș zice relaxare neapărat, in unele conditi limitative, de luni. Ca să evitam o aglomerare in timpul weekend-ului.

Daca vedem la un moment dat că se reia creșterea și începe să crească, atunci e clar: Comitetul va trebui să ia o decizie imediată de revenire la măsurile prevăzute pentru o incidență de peste 3 la mie”, a anunțat Raed Arafat.

Comparația cu alte țări la capitolul măsurile luate pentru controlul epidemiei nu este oportună, este de părere Raed Arafat.

„Fiecare țară ia masurile în funcție de riscurile lor. In Europa, raspandirea e altfel, avem incidenta mare, cazuri multe la spitale, sunt intr-un val evident, de asta iau masurile de protectie, inclusiv restrictia circulatiei, ca de exemplu Franta. Sa nu uitam ce am facut si noi la inceput, am luat masuri similare. Nu intotdeauna masurile s-au sincronizat peste tot. E posibil ca in Olanda să se îmbunatateasca (Olanda a luat măsura restrictiilor - n.red.). Portugalia incepe sa aiba probleme seriose dupa ce nu a avut un impact la început.

Nu exista un impact egal peste tot, asta e cu pandemia. Masurile nu sunt luate in acelasi moment, toti am sta inchisi si am ramane inchisi, ne vaccinam. Trebuie sa fie acest joc al balantei, cand lasi un pic, când strangi un pic , ca sa poti controla evolutia”, a explicat Raed Arafat, la „Legile puterii”.