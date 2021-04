Realitatea Plus

”Actualul ministru trebuie să aibă consilieri de specialitate. El nu are de unde să știe ce are de făcut.

Atuurile sunt, evident, cunoașterea perfectă a situației din tot teritoriul țării din punct de vedere al sănătății. În pandemie trebuie organizate acțiunile esențiale. În primul rând trebuie asigurate locurile pentru bolnavii critici.

Nu am înțeles de ce nu au mers în paralel și cu asigurarea celorlalte specialități la un nivel mai ridicat.

O altă problemă este legată de colaborările pe care trebuiau să le facă principalele unități spitalicești din țară. S-au axat pe câteva centre și acum se încearcă să se extindă unitățile medicale, pentru că nu mai fac față cele din prima linie. Trebuie asigurați specialiștii, condițiile materiale și medicamentele. Medicii noștri au empatie”, a spus Gherghina.

Întrebat despre modul în care au fost evacuați pacienții de la Foișor, medicul a răspuns că ”nu trebuia să se întâmple” și a subliniat că ”numai la cutremur a mai văzut așa ceva.”

Despre tragedia produsă luni la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitală, unde trei pacienți au murit, Gherghina a precizat că ”actul medical este strâns legat de tehnologia medicală. Ca să funcționeze, are nevoie de personal dedicat și specializat. Specialistul trebuie să fie mereu în preajma pacienților.”

Citește și: ”PANĂ de oxigen la spitalul Victor Babeș din Capitală - cel puțin 3 pacienți din TIR-ul de ATI AU MURIT - Ipoteză ȘOCANTĂ despre cauza TRAGEDIEI”