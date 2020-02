Joaquin Phoenix - Oscar 2020 - Joker a castigat premiul pentru rolul principal

Joaquin Phoenix - Oscar 2020 - A castigat premiul pentru cel mai bun actor in rol principal. Era cel mai asteptat premiu si cel mai predictibil castigator. Actorul mai reusise sa obtina 3nominalizari la Oscar pana acum insa nu a castigat niciodata. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale sunt cel din Gladiatorul dar si cele din Walk The Line si The Master. A mai jucat printre altele si in SHE dar si in Inherent Vice, alte filme de oscar.

Joaquin Phoenix mai este pe langa actor castigator de Oscar 2020 si producator dar si regizor de videoclipuri, muzician si activist american. A mai castigat in cariera sa si premiul Grammy dar si Globul de Aur.