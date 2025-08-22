Ipoteză inedită a unui profesor de geografie, după cutremurul din Gorj: există riscul unui val de seisme, la fel ca în urmă cu doi ani?

În 2023, zona Gorj a fost afectată de o serie de seisme de inttensitate semnificativă
În 2023, zona Gorj a fost afectată de o serie de seisme de inttensitate semnificativă

Directorul Liceului Tehnologic din Tg.Jiu, care este și profesor de geografie, consideră că seismul produs vineri în Gorj prezintă caracteristici similare cu cele peste 4.200 de cutremure înregistrate în regiune în urmă cu mai bine de doi ani. Cadrul didactic se întreabă și dacă ar putea exista o legătură între nivelul ridicat al precipitațiilor și intensificarea activității seismice.

Profesor de geografie Ionuț Scorei a remarcat simulitudinele între seismul produs vineri și cele din 2023.

,„Seismul s-a produs la aceeași adâncime că majoritatea celorlalte seisme produse în urmă cu doi ani (peste 2000 de seisme într-o perioadă de câteva luni), aproximativ 13 km adâncime.

Revin cu o întrebare pe care am adresat-o și atunci când au avut loc cutremurele de pământ de acum 2 ani: Există vreo relație de cauzalitate între cantitatea mare de precipitații și producerea seismelor din zona Lelești – Stănești? Să nu uităm de avertizările cod portocaliu cu privire la regimul de scurgere al apei pe râurile din partea de vest a Subcarpaților Olteniei.

Ca și atunci, putem discuta despre o situație survenită ulterior căderii unei importante cantități de precipitații”, a transmis profesorul de geografie, potrivit Gorjonline.

În urmă cu doi ani, o seria de cutremure de intensitate semnificativă a generat temere în Gorj.

Cutremur Gorj. O angajată de la un fast food din Tg Jiu a sărit pe geam în timpul seismului (VIDEO)

Cutremur Târgu Jiu. ISU Gorj spune că face față solicitărilor. Specialist: „Un cutremur sub 6 grade nu are efecte catastrofale”

 