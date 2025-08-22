Profesor de geografie Ionuț Scorei a remarcat simulitudinele între seismul produs vineri și cele din 2023.

,„Seismul s-a produs la aceeași adâncime că majoritatea celorlalte seisme produse în urmă cu doi ani (peste 2000 de seisme într-o perioadă de câteva luni), aproximativ 13 km adâncime.

Revin cu o întrebare pe care am adresat-o și atunci când au avut loc cutremurele de pământ de acum 2 ani: Există vreo relație de cauzalitate între cantitatea mare de precipitații și producerea seismelor din zona Lelești – Stănești? Să nu uităm de avertizările cod portocaliu cu privire la regimul de scurgere al apei pe râurile din partea de vest a Subcarpaților Olteniei.

Ca și atunci, putem discuta despre o situație survenită ulterior căderii unei importante cantități de precipitații”, a transmis profesorul de geografie, potrivit Gorjonline.

În urmă cu doi ani, o seria de cutremure de intensitate semnificativă a generat temere în Gorj.

