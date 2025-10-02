Întrebat în cadrul unui interviu dacă îi e teamă că sistemul îl poate învinge sau că îi poate pune opreliști, președintele României a răspuns: ”Am interferat cu el încă de când am fost primar al Capitalei, am făcut nenumărate lucruri împreună, am avut schimb de informații”.

Din primele zile de mandat, președintele țării a început să se implice și să vorbească despre mai multe dosare. Nicușor Dan a declarat inclusiv că a citit dosarul în care este vizat Călin Georgescu. Mai halucinant este faptul că șeful statului susține cu vârf și îndesat că intuiția sa îi dezvăluie anumite puncte-cheie din dosar.

”Avem acea dovadă cu domnul Peșchir care a plătit 1 milion de euro, noi bănuim că au fost 20 de ordinul. 20 de milioane de euro? Da! Asta este estimarea, dar aici este o intuiție”, a spus Nicușor Dan, la un post de televizune.

Întrebat dacă acei bani ar putea proveni din rețele rusești sau autohtone, șeful statului a răspuns: ”Eu am intuiția că în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția românească a anilor 90 - 2000”.

La astfel de tertipuri apelau și procurorii de pe vremea lui Traian Băsescu, perioadă în care justiția din România era monopolizată de binomul Coldea-Kovesi.

Un dosar care și-a lăsat amprenta asupra mandatelor fostului președinte, este dosarul "Telepatia", care trebuia să fie soluționat de judecătorul Stan Mustață. Autoritățile îl vizau pe Dan Voiculescu, care era acuzat de fraudarea privatizării Institutului de Chimie Alimentară.

În rechizitoriul formulat de procurorii DNA, se găsește un pasaj care face referire la tehnici telepatice de influențare pentru a motiva condamnarea. Aceștia au scris: “Toţi cei implicaţi (…) au acţionat în interesul Grivco SA din considerente telepatice ori din necunoaştere sau prostie”, au transmis autoritățile.

Și Traian Băsescu cunoștea dedesubturile dosarului "Telepatia" și știa manevrele care au fost comandate de statul paralel pentru a-l elimina pe judecătorul Stan Mustață.

STENOGRAMĂ DIN DOSARUL "TELEPATIA":

Interlocutor: ”Și aveți înregistrări cu toți, Coldea, Kovesi, judecătoarea Bogdan?

Traian Băsescu: Bă, da să vezi conversația când îmi spuneau că-l luăm pe Mustață din complet, da? Hai băieți să-l aruncăm în aer. Vreți să îmi distugeți familia?

Interlocutor: Ce stat e asta, domnule președinte?

Traian Băsescu: Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, eu știu ce spun. Să-i vezi după o zi, când spuneau ”am vorbit cu Camelia Bogdan și a spus că dacă aveam Codul Penal îi dădea 20 de ani”. A putut să îi dea doar 10, pe urmă trage concluziile Coldea. Și să vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii”.

În anul 2016, Stan Mustață a povestit în cadrul unui interviu, despre presiunile la care era supus în acea perioadă.

„Apărarea mea este dosarul Voiculescu, că de acolo a plecat arestarea mea. Înainte de Paște, după mai multe pahare, mi-a spus Boraciu, grăbește-te să îl soluționezi pe Voiculescu, pentru că altfel vei fi arestat, condamnat și pierzi și pensia. Adică, exact ce mi s-a întâmplat. Și m-a întrebat: Cine ești în realitate de nu pot ăștia să te facă? Dacă nu eram băut, atunci poate mi-aș fi dat seama de pericol. În dosarul Voiculescu am dat termene scurte, deci nu am încercat tergiversarea”, a mărturisit judecătorul.