Într-un interviu acordat postului de televiziune CNN, fosta primă doamnă a Statelor Unite, i-a acordat preşedintelui Biden nota 10 pentru activitatea sa, are şi o obiecţie.

„I-aş da un A (nota 10 n.r.) şi nu dau uşor note mari! I-aş da un A atât pentru efort şi pentru atenţia sa la detalii şi pentru echipa cu care s-a înconjurat, care este experimentată referitor la cum trebuie să funcţioneze un guvern federal”, a declarat Hillary Clinton în interviul de la CNN.

Fosta primă doamnă a spus că sunt două consecinţe negative majore ale retragerii totale a trupelor SUA din Afganistan până la 11 septembrie. Una este prăbuşirea iminentă a guvernului afgan şi preluarea imediată a puterii de către talibani. A doua este un exod masiv al refugiaţilor.

CNN's @FareedZakaria speaks with former Secretary of State Hillary Clinton and asks how she would grade President Biden's first 100 days in office. “I give him an A, and I’m a hard grader.” pic.twitter.com/x0QkZB1nvv