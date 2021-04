Joe Biden a anunțat anterior că va retrage trupele militare americane din Afganistan până pe 11 septembrie. Data nu este deloc întâmplătoare. Este momentul la care se comemorează 20 de ani de la cel mai grav atac terorist din istorie asupra americanilor. Decizia președintelui Joe Biden este, însă, contestată de Congres, relatează Realitatea PLUS.

Democraţii sunt cei care susţin că este timpul ca tinerii militari americani să revină acasă. Şi asta după ce, în războiul care durează din octombrie 2001, şi care a costat 2 mii de miliarde de dolari, au murit 2.400 de militari ai Statelor Unite. În schimb, republicanii susţin că trupele ar fi puse în pericol, progresul înregistrat ar fi ameninţat, iar Afganistanul ar ajunge la război civil.

Pe de altă parte, fostul președinte Donald Trump anunţase anul trecut că vrea ca militarii să se întoarcă acasă până pe 1 mai. Talibanii vor cu orice preţ retragerea americanilor până la data fixată de Trump.

Secretarul de stat american Blinken a anunțat miercuri, la sediul Alianței, că NATO va lucra la o fază de adaptare, după ce Washingtonul şi-a anunţat intenţia de a pune capăt, până la 11 septembrie 2021, celui mai îndelungat război în care au fost implicate SUA.

Miniştrii apărării şi afacerilor externe din NATO dezbat chiar în această seară retragerea din Afganistan într-o videoconferinţă prezidată de secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg, în prezenţa, la Bruxelles, a secretarului de stat american Antony Blinken şi a şefului Pentagonului, Lloyd Austin.

„Acesta este un moment important pentru Alianța noastră. Acum aproape 20 de ani, după ce Statele Unite au fost atacate pe 11 septembrie, împreună, am mers în Afganistan pentru a ne ocupa de cei care ne-au atacat și pentru a ne asigura că Afganistanul nu va deveni din nou un refugiu pentru teroriștii care ar putea ataca pe oricare dintre noi. Și împreună, am atins obiectivele pe care ne-am propus să le atingem. Și acum, este timpul să ne aducem forțele acasă. Președintele Biden va vorbi despre asta în câteva ore în Statele Unite”, a spus Blinken, într-o scurtă declarație de presă alături de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

În cadrul acestor scurte declarații, Jens Stoltenberg a anunțat și că pe agenda discuțiilor se află acțiunile militare din ultimele săptămâni ale Rusiei în Ucraina și în jurul acesteia.

