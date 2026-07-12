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Extern· 1 min citire

Haos și disperare în Franța: Sute de oameni s-au călcat în picioare pentru aparate de aer condiționat

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 iul. 2026, 13:56
SursăRealitatea PLUS

Valul apocaliptic de căldură care lovește Europa de Vest a transformat goana după sisteme de răcire într-o adevărată criză de siguranță publică în Franța.

Canicula extremă care lovește Franța a transformat goana după sisteme de răcire într-o adevărată problemă de siguranță publică. Pe fondul unui bilanț tragic ce indică peste 1.000 de decese cauzate de temperaturile record, un magazin de la periferia Parisului a devenit scena unei busculade de proporții. Clienții disperați au forțat intrarea, distrugând ușile și provocând rănirea mai multor persoane, martorii descriind momente de panică în care oamenii au fost pur și simplu călcați în picioare pentru un ventilator.

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