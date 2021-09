O gravidă de 33 de ani infectată cu virusul SARS-CoV-2, nevaccinată, care a avut o afectare pulmonară gravă, de aproximativ 70%, a fost salvată de către medicii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Alba Iulia, la îngrijirea acesteia contribuind mai multe echipe medicale, de la diferite specialităţi, precum ATI, Boli infecţioase, Urgenţe, Ginecologie şi Neurologie.



Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, femeia a dorit să transmită un mesaj public, prin intermediul Biroului de Presă al SJU Alba Iulia, din dorinţa ca "alte persoane să conştientizeze cât de periculos este acest virus, să se protejeze şi să acţioneze din timp, pentru a nu trece prin acelaşi chin".



Pacienta a manifestat simptome specifice de COVID-19 în prima jumătate a lunii septembrie, după ce a participat la o nuntă. Ea a ţinut legătura cu medicul de familie, însă a evitat să se prezinte la spital, în speranţa că se va vindeca acasă.



"Sfatul meu pentru toţi cei care nu se simt bine, iar medicaţia prescrisă la domiciliu nu îmbunătăţeşte starea de sănătate este să se prezinte la spital până nu este prea târziu", a spus, conform sursei citate, pacienta.



Ea a chemat ambulanţa doar după câteva zile în care s-a simţit rău. Testul COVID-19 a ieşit pozitiv şi, la scurt timp, starea sa de sănătate s-a agravat.



"Ţin minte cum întindeam mâinile spre cadrele medicale să mă salveze, am primit ajutor, iar apoi m-am trezit pe un pat de ATI, cu o mască de oxigen mai puternică şi oameni minunaţi lângă mine. Îl ţineam de mână pe domnul doctor şi îl rugam să nu plece. Am simţit că Dumnezeu a avut grijă de mine şi absolut toate cadrele medicale s-au luptat să îmi salveze viaţa şi, din fericire, au reuşit. Simt că m-am născut a doua oară", a transmis femeia.



Ea a adăugat că le este recunoscătoare medicilor, asistenţilor, infirmierilor şi întregului personal.



"Dacă nu erau ei, nu ştiu ce mă făceam. Le transmit oamenilor că sunt dovada vie că virusul există, este foarte periculos, că trebuie să se protejeze, să facă tot ce ţine de ei să nu îl contacteze, iar dacă se întâmplă acest lucru, să nu ezite să se prezinte la spital. Nici eu nu am crezut niciodată că pot trece prin aşa ceva", a afirmat pacienta.



Femeia este însărcinată în săptămâna a 27-a, iar acum e internată la Terapie Intensivă non-COVID-19, unde continuă refacerea, după ce s-a vindecat de SARS-CoV-2, fiind negativă la testele efectuate.



Pacienta a fost tratată după ghidurile şi protocoalele naţionale de tratament al pacienţilor infectaţi cu coronavirus.



"În plin val 4 al pandemiei, mesajul ei are scopul de conştientizare asupra riscului pe care îl prezintă acest virus, prezentării din timp la spital, a respectării tuturor regulilor şi importanţei vaccinului (ea a conştientizat importanţa imunizării). La îngrijirea ei au contribuit mai multe echipe medicale, de la diferite specialităţi, precum: Boli infecţioase, Urgen