George Simion vorbește cu minerii care protestează în fața Ministerului Energiei - VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Liderul AUR, George Simion, a mers la minerii aflați în greva foamei în fața Ministerului Energiei, unde a discutat direct cu protestatarii despre situația în care se află.

Simion a stat de vorbă cu oamenii care au recurs la această formă extremă de protest, încercând să afle care sunt principalele probleme care i-au determinat să ajungă în această situație.

În timpul discuțiilor, minerii i-au explicat liderului AUR dificultățile cu care se confruntă și nemulțumirile legate de deciziile autorităților din domeniul energetic. George Simion a ascultat revendicările acestora și a discutat cu protestatarii despre problemele ridicate de ei în fața Ministerului Energiei.

Advertising

Advertising

Minerii au intrat în greva foamei: peste 1.500 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia riscă să rămână fără loc de muncă

Aproximativ 50 de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au declanșat greva foamei în fața Ministerul Energiei, nemulțumiți de posibilitatea pierderii locurilor de muncă. Protestul vine în contextul în care aproximativ 1.500 de angajați ai companiei, aflați pe contracte de muncă pe perioadă determinată, riscă să rămână fără loc de muncă începând cu 1 aprilie.

Confederația sindicală Cartel ALFA și-a exprimat solidaritatea cu protestatarii și a criticat modul în care autoritățile au gestionat situația. Potrivit sindicaliștilor, faptul că angajații au ajuns să recurgă la greva foamei arată gravitatea situației din sectorul energetic și lipsa unui dialog real între autorități, conducerea companiei și reprezentanții salariaților.

„Faptul că lucrătorii se văd nevoiți să recurgă la greva foamei pentru a fi ascultați arată gravitatea crizei sociale din sectorul energetic și lipsa unui dialog real și eficient”, au transmis reprezentanții Cartel ALFA.

1.500 de angajați riscă să își piardă locurile de muncă

Sindicaliștii susțin că aproximativ 1.500 de angajați ai companiei, mulți dintre ei cu o vechime de peste trei ani, riscă să rămână fără loc de muncă din cauza expirării contractelor pe perioadă determinată. Reprezentanții angajaților spun că acești lucrători au contribuit la menținerea stabilității sistemului energetic al României, iar situația actuală este rezultatul unei gestionări defectuoase a procesului de tranziție energetică.

