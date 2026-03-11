George Simion, discurs marcant în Parlament: „Nu putem vota și nu ne dăm acordul. Nu avem garanția că scopul și că intențiile sunt doar defensive”

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, la ora 17:00, în ședință comună, pentru a se pronunța asupra scrisorii președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane. În acest context, liderul AUR, George Simion, a susținut o alocuțiune la tribuna Parlamentului în care și-a exprimat opoziția față de documentele și garanțiile transmise de președinte.

George Simion a declarat că partidul său nu poate vota pentru scrisorile și garanțiile transmise de Nicușor Dan, susținând că nu există certitudini privind scopul și intențiile prezenței militare străine. Simion a subliniat responsabilitatea față de cetățenii României și a insistat că analiza de risc privind posibile amenințări teroriste trebuie realizată urgent.

„Anunțăm că nu putem vota și nu ne dăm acordul pentru scrisorile și garanțiile lui Nicușor Dan venite de la domnul Grindeanu și din alte părți insalubre ale politicii românești. Nu avem garanția că scopul și că intențiile sunt doar defensive, nu avem garanția că cineva va apăra aceste baze militare, nu știm câți soldați rămân, și nu știm multe multe alte lucruri. Doar 64 de parlamentari au consultat acel document clasificat.

Avem răspunderea față de poporul român ca niciun cetățean să nu fie supus riscurilor. Astăzi este ziua europeană a comemorării victimelor terorismului. Analiza de risc asupra României din partea unui regim terorist al mulahilor și ayatollahilor trebuie făcută urgen. România trebuie să rămână o țară sigură. Da, noi prețuim parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, avem însă datoria și responsabilitatea de a feri românii de război. Fiecare român contează.

Nu trebuie să alarmăm inutil cetățenii țării, însă avem datoria să le spunem adevărul și nu le putem gatanta că în momentul ăsta nu există riscuri de securitate pentru ei.

Trebuie să transmitem un mesaj excelenței sale Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, citându-l pe poetul nostru național, Mihai Eminescu: Cât suntem încă pe pace, vă spunem bine ați venit.

Poporul român este un popor iubitor de Dumnezeu și de pace. relația noastră cu SUA este una existențială. Bunicii și părinții noștri, domnule ambasador, și-au pus speranța în America și în momentul ocupației sovietice și în momentul Revoluției din 1989. Acum vrem să știm ce votăm. Alegerile ne-au fost anulate și decizia de astăzi este luată de o putere ilegitimă rezultată în urma furtului votului romanilor în decembrie 2024. Și acum românii se uită cu speranțpăa către SUA și vă rugăm să nu tranzacționați speranța noastră și să nu legitimați o putere ilegitimă”, a spus George Simion de la tribuna Parlamentului.

