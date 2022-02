Gabriela Firea a anunțat că autorităţile române sunt obligate să adopte măsuri de urgenţă pentru soluţii urgenţe care să asigure respectarea interesului copilului, pentru că părinţii sunt cetăţeni români.

„Am transmis în această dimineață o scrisoare oficială din partea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse către Ministerul Afacerilor Sociale și Persoanelor Vârstnice din Danemarca prin care solicităm o soluție de comun acord pentru aducerea în țară a copilului familiei Rotundu, evident când starea de sănătate îi va permite acest lucru.

În documentul adresat doamnei ministru Astrid Krag, am reiterat principiul potrivit căruia cea mai bună soluție pentru orice copil aflat într-o situație dificilă nu este statul, ci familia extinsă. Acest principiu este cuprins și în Convenția ONU privind drepturile copilului, iar legislația națională este adaptată în acest sens.

Ținând cont că atât minorul, Mathias Rotundu, cât și părinții săi sunt cetățeni români, este o obligație să adoptăm măsurile de urgență necesare pentru identificarea unei soluții urgente și imediate care să asigure respectarea interesului superior al copilului.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse are obligația de a garanta că fiecărui copil român îi sunt respectate drepturile, în integralitatea lor. În acest sens, am demarat deja, prin Autoritatea Națională pentru Drepturile Copilului și Adopție, procedurile de evaluare a bunicilor materni, din județul Vaslui, care și-au exprimat primii disponibilitatea de a îngriji copilul, dar va fi făcută și o evaluare a familiei bunicilor paterni. În scurt timp toate documentele și rezultatele verificărilor efectuate vor fi puse la dispoziția autorităților daneze, pentru a servi drept bază legală la solicitarea noastră privind aducerea copilului în România”, a anunțat Gabriela Firea, luni, într-un mesaj oficial.

„Nu încercăm să interferăm în evaluările pe care autoritățile daneze le fac în acest moment, dar ne arătăm sprijinul pentru a putea oferi acestui copil șansa de a fi în cadrul familiei căreia îi aparține, chiar dacă în acest moment, aceasta înseamnă familia lărgită și nu cea naturală.

Am trimis autorităților daneze că vom transmite toate documentele și acordurile necesare în vederea asigurării faptului că viața acestui copil va fi protejată corespunzător în România, iar situația acestuia va fi supravegheată de către serviciile noastre sociale pe termen lung.

Este o dovadă a angajamentului nostru de a colabora și de a stabili o bază de lucru transparentă pentru atingerea scopului nostru comun, reprezentat de reunirea acestui copil cu familia sa din România”, a mai precizat Gabriela Firea.

Ambasada României la Copenhaga a fost notificată, la data de 2 februarie, de către un cetăţean român, cu privire la situaţia deosebită în care se află alţi trei cetăţeni români, membri de familie ai acestuia, pe teritoriul Regatului Danemarcei. Părinții, rezidenţi în Regatul Danemarcei, au fost reţinuţi de către autorităţile daneze şi se află în custodia a două centre de detenţie diferite. Copilul minor al celor doi soţi a fost internat, la data de 29 ianuarie, într-o unitate medicală, fără ca familiei să îi fie furnizate ulterior informaţii cu privire la starea de sănătate a acestuia. Minorul a fost internat în stare critică la începutul săptămânii și în prezent, conform informațiilor pe care le deținem, se află în afară oricărui pericol de moarte și primește în continuare îngrijiri medicale în spital.

Părinții minorului au fost reținuți pentru o perioada inițială de 4 săptămâni după suspiciuni. Investigația se află în stadiu incipient.

Părinților nu le vine să creadă ce li se întâmplă, au discutat cu colegii de la ambasada, au avut o înfățișare în timpul săptămânii, în continuare ne dorim că acest caz să se soldeze favorabil", a declarat duminică la Realitatea PLUS ambasadorul României, Alexandru Grădinar.