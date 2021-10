Cîțu a scris, într-un mesaj postat pe Facebook, că are prieteni care au ajuns în spital după tragedie și că, după a6 ani, durerea este la fel de puternică.

”Am aprins astăzi o lumânare în memoria celor care au pierit la Colectiv, așa cum fac an de an. Este perioada în care îmi aduc aminte, inevitabil, de acea noapte în care am fost acolo, de prietenii care au ajuns la spital.

Sunt 6 ani de la tragedia de la Colectiv, dar durerea este la fel de puternică”, a scris premierul.

Sâmbătă, și președintele Klaus Iohannis a trimis o coroană de flori la ”Colectiv”.

Citește și: ”6 ani de la tragedia din clubul Colectiv. EȘECUL justiției - 64 de morți și niciun vinovat: ”Un vis urât care nu se mai termină”