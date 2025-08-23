Femeia, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Ilva Mare, a trecut prin momente de groază după ce a fost mușcată de un șarpe, sâmbătă după-amiază. Deși a acuzat amețeli, victima a rămas conștientă pe tot parcursul intervenției.

Timpul de reacție a fost crucial, astfel că femeia a fost transportată cu un autoturism până la cea mai apropiată echipă medicală, unde a fost evaluată și stabilizată.

Ulterior, pacienta a fost preluată de un echipaj de terapie intensivă mobilă și transportată la UPU SMURD Bistrița, pentru investigații și tratament de specialitate.

Medicii avertizează că, în cazul mușcăturilor de șarpe, este vital ca victimele să solicite imediat ajutor medical pentru a preveni complicații grave. În această perioadă, riscul de mușcături de șarpe este crescut, mai ales în zonele montane sau împădurite.

Într-o astfel de situație, specialiștii recomandă: