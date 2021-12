În total 8.240 de bolnavi de COVID-19 erau spitalizaţi la 22 decembrie în Regatul Marii Britanii, iar dintre aceștia 842 erau în stare gravă, la ATI, conectați la ventilator.

Dar Boris Johnson i-a îndemnat miercuri pe englezi să fie prudenți la sărbătorirea Noului An, la festivitățile care încep vineri. Premierul a reamintit de importanța vaccinări icu doza BOOSTER împotriva COVID-19, mai ales că ținta Guvernului era ca toată populația adultă să fie vaccinată și cu doza BOOSTER până la sfârșitul anului 2021.

„Îmi pare rău să o spun, dar majoritatea oamenilor internaţi la terapie intensivă în spitalele noastre sunt cei care nu au fost vaccinaţi cu «booster». Am stat de vorbă cu medici care spun că până la 90% dintre persoanele de la terapie intensivă nu au fost vaccinate cu un «booster»”, a spus Johnson în timpul unei vizite la un centru de vaccinare, potrivit DailyMail.

„Dacă nu v-aţi vaccinat, prezentaţi în medie un risc de opt ori mai mare să ajungeţi la spital”, a declarat Boris Johnson.

🚨🚨 Boris Johnson - ‘The overwhelming majority of people currently ending up in intensive care in our hospitals are people who are not boosted’



FACT CHECK



➡️ Difficult to check as not published.



Comments moved from unvaccinated to not boosted so includes double vaccinated. pic.twitter.com/HIAgs1iB2U