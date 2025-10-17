„Ca urmare a exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie pe Calea Rahovei din București, ne exprimăm întreaga compasiune pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați, direct sau indirect”, se arată în comunicatul transmis de Distrigaz Sud Rețele.

Sesizări repetate privind mirosul de gaze înainte de explozie

Potrivit companiei, prima sesizare a fost primită în dimineața zilei de 16 octombrie, la ora 07:08, când locatarii au anunțat existența unui miros puternic de gaze pe scara blocului situat pe strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al Capitalei. Echipele de urgență s-au deplasat imediat la fața locului și au confirmat, cu ajutorul aparatelor de specialitate, prezența gazului natural în imobil.

Ca măsură de siguranță, specialiștii Distrigaz au decis sistarea alimentării cu gaze naturale și au sigilat robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi, respectând procedurile și legislația în vigoare.

Al doilea apel, în ziua exploziei

La mai puțin de 24 de ore distanță, în dimineața de 17 octombrie, la ora 08:44, compania a primit o nouă sesizare cu privire la mirosul persistent de gaze la aceeași adresă. Echipele de intervenție au fost trimise de urgență către bloc, însă , spune compania de gaze, „echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”

În același timp, la locul exploziei au sosit și echipajele de pompieri. Agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat atunci că sigiliul pus pe robinetul de gaz fusese rupt, semn că cineva redeschisese alimentarea oprită în ziua precedentă.

Investigațiile continuă sub coordonarea ISU

Reprezentanții companiei precizează că echipele lor se află în continuare pe teren, colaborând cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru a sprijini ancheta în desfășurare și pentru a evalua starea instalațiilor afectate.

„Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU”, se arată în comunicatul oficial.

Explozia din Rahova a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 9.47, distrugând complet un etaj al blocului și afectând grav clădirile din apropiere. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost transportate la spital cu arsuri și traumatisme severe.

