SURSĂ: Realitatea PLUS

Cunoscută pentru poziția anti-restricții și anti-vaccinare, anti-mască, Diana Șoșoacă se declară îngrijorată în legătură cu „codul vaccinaților”.

Senatoarea a avertizat omenirea, că vaccinații au început să genereze coduri suspecte, cu ajutorul cărora se pot conecta la telefon, prin Bluetooth. Cifrul care a alertat-o pe senatoare ar fi înscris chiar pe fiolele serului imunizant.

„Pe fiolă e un anumit cod și, apropo, este verificat și de mine, și de mulți alții, când sunteți lângă vaccinați, dați pe bluetooth și o să vă apară un cod.

Uitați-vă, și știu foarte multi oameni.

Am adresat si noi intrebari, dar nu ne-a dat nimeni raspuns. Ce sunt cu codurile de la Bluetooth ale vaccinatilor?

Nici eu n-am crezut, am râs până am văzut acest lucru, era numai telefonul meu, am dat tot la o parte, eram undeva la țară”, a declarat Diana șoșoacă într-o emisiune TV.

Diana Șoșoacă nu este la prima teorie a conspirației lansată în pandemia de COVID-19. În urmă cu câteva luni, senatoarea a lansat teoria potrivit căreia „vaccinul te lasă steril pe trei generații”. Afirmația, demontată total de medici, cercetători, biologi, a devenit virală pe internet, fiind considerată una din cele mai neașteptate glume în legătură cu pandemia și vaccinarea anti-COVID-19.